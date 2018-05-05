В РФ будут судить экс-главу полигона, продававшего в Украину ракетные двигатели

В Подмосковье бывшего главу военного полигона будут судить за продажу ракетных двигателей Украине.

Перед судом предстанет Олег Пронин — экс-директор "Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем", пишет "Коммерсант".

В материале отмечается, что Пронин признал вину и дал показания против сообщников, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Московской области. Дело его рассмотрят в особом порядке. Первое заседание назначено на 28 мая.

По данным ГСУ СКР, вменяемые Пронину преступления были совершены в рамках реализации федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года". Его полигон в 2012-13 годах должен был разобрать 93 авиационные управляемые ракеты, а их запчасти передать на переработку ЗАО "Южно-Уральский специализированный центр утилизации", вернув военному ведомству часть вырученных за лом цветных металлов средств.

На деле двигатели товарным поездом переправили на Украину под видом металлолома. Группа мошенников получила от посредника по 1,2 млн рублей за каждый. Двигатели в итоге оказались в запорожском ОАО "Мотор Сич", которое ранее производило их как для российских, так и для украинских оборонных предприятий, а теперь для нужд Минобороны Украины либо на экспорт. Ущерб по делу следствие по результатам различных экспертиз оценило более чем в 160 млн руб.

Напомним, ранее сообщалось, чтор Украина запустит серийную модернизацию ракет ЗРК Печора 439.