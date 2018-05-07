В Румынии в ДТП угодил автобус с украинскими туристами: фото

В Румынии произошло дорожное-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, перевозившего украинских туристов.

Соответствующее сообщение и фотоснимки результатов ДТП были опубликованы в Telegram-канале YaroslavWave Channel. Согласно обнародованным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем. Машина въехала прямо в его угол, из-за чего транспортное средство съехало в кювет. В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они сейчас госпитализированы.

"Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", − заявил один из очевидцев.

Сильнее всего пострадали водитель и пассажирка, сидевшая возле места удара. Украинцев пересадили в другие автобусы – для того, чтобы довезти до границы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чехии на трассе автобус с украинцами угодил в ДТП