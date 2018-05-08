"Клиника, бл*". Сеть взорвалась смехом от видео "военного" танца немолодых женщин в России

В интернете вызвал заметный резонанс, на котором немолодые женщины в России в советской военной форме пытаются исполнить современный танец под электронную версию легендарной песни Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон из кинофильма "Белорусский вокзал".

Видеозапись опубликовал Александр Олексиевец на собственной странице в соцсети Facebook.

"Победобесие. Теперь я видел все", — подписал он ролик.

На записи четко видно, как участницы самодеятельного коллектива, вылезают из-за непонятной черной будки и начинают имитировать маршировку одновременно с движениями молодежного танца.

Естественно, что пользователи не остались в стороне и начали отпускать язвительные и саркастические комментарии.

"Фестиваль"боярышник 2018", "Видно, постановщик-наркоман. Только такому может прийти в голову подобный колабс!!!", "Клуб беременных "Журавлик"? Какие движения, какая пластика!", "Клиника, бл*!!!!!", "Семидесятилетние октябрята в маразме", − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России полураздетые школьники репетировали парад Победы.