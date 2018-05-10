В России нацболы напали на посольство Латвии, видео с места происшествия

В среду вечером, 9 мая — на День Победы — в столице Российской Федерации Москве напали на посольство Латвии в стране, злоумышленники задержаны.

Латвия отправит министерству иностранных дел РФ ноту с требованием обеспечить безопасность диппредставительству, написал глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич в Twitter.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Латвии Гинт Егерманис заявил, что полицейские задержали двух нападавших, они оказались нацболами, пишет Delfi.

"… к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S"… Ни один работник посольства не пострадал", — отметил спикер.

Uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā pic.twitter.com/cM1lKu3VjA — Nepareizais (@Nepareizais) May 9, 2018

Напомним, в начале мая 2016 года в Москве нацболы забросали посольство Украины файерами и листовками, были задержаны три человека. Узнать больше о случившемся можно здесь.