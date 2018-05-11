Константин Боровой: В Минских соглашениях заложены "бомбы" для независимости Украины

На сайте "Главред" состоялся чат с российским оппозиционным политиком, депутатом Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константином Боровым. Общаясь с читателями, он рассказал, продержится ли Путин у власти в России до конца его нового президентского срока, почему в РФ невозможен бунт олигархов, для чего Трамп пытается сохранить переговорные отношения с Путиным, для чего нужна Украина Кремлю, почему "Минск" — это "бессмысленное и вредное соглашение" для Украины, нужны ли "голубые каски" на Донбассе, а также в чем состоит особенность новой "Холодной войны" между Россией и Западом.

Представляем стенограмму чата с Константином Боровым.

Rikoshet: Как видим, и после выборов в России на манеже все те же: Путин у руля, Медведев — во главе правительства… На сколько еще лет законсервируется уже привычное положение дел в России? Как думаете, Путин сумеет просидеть до конца президентского срока, или есть предпосылки ожидать, что он покинет его раньше срока?

Константин Боровой: Экономическая и политическая ситуация в России такова, что правящий здесь режим очень нестабилен. Экономически он уже не выживает — он живет за счет накоплений. Политически ситуация вокруг России также усложняется в связи с ее агрессивными действиями, в первую очередь, в Украине, Грузии и Сирии, да и вообще на международной арене против европейских стран и США.

Я не думаю, что этот режим будет способен выдержать шесть лет такого турбулентного существования. Надеюсь на то, что смена режима произойдет как можно быстрее.

Joker: Возможен ли в России бунт олигархов против Путина из-за американских санкций, могут ли российские олигархи заставить Путина изменить его поведение?

Константин Боровой: "Олигархов" в полном смысле этого слова, независимых предпринимателей, которые участвуют во власти или влияют на нее, в Росси нет. Те, кого в России называют "олигархами" — это, по сути, чиновники Путина, назначенные им же.

Хороший пример — Пригожин, ресторатор, который стал миллионером. Но олигархом, приближенным к Путину, он стал только тогда, когда начал выполнять заказы по разным направлениям, в частности, касающиеся всех этих кибернетических атак "фабрики троллей". На это он получил деньги от Путина. Миллиарды. Называть его "олигархом" просто смешно, потому что в тот момент, когда он проявит хоть какую-то степень независимости от Путина, он тут же станет вновь просто ресторатором.

То же самое касается практически всех остальных: Сечина, Вексельбергов и т.д. Все они получают в управление собственность и финансовые ресурсы благодаря Путину. Выступать в этом случае против Путина — это выступать против себя.

Поэтому нет никакой надежды на то, что чиновники Путина поднимут бунт против него.

Joker: О чем говорит тот факт, что на инаугурацию Путина не приехал ни один лидер ни одной страны? И почему, на ваш взгляд, Трамп посчитал нужным поздравить Путина по телефону, несмотря на нынешнее противостояние между США и Россией? Почему Трампу важны хорошие отношения с РФ?

Константин Боровой: Путин, да и Россия в целом, сегодня находится в политической и в значительной степени экономической изоляции под воздействием санкций.

Трамп не ставит перед собой задачу изменить политический режим в России, как-то воздействовать на ситуацию внутри России. Он не считает себя в праве это делать. Да и в этом нет интереса американского народа. Ведь авторитарных режимов в мире сегодня сотни, и заниматься этой проблемой в каждом отдельном случае — не в интересах Соединенных Штатов.

Однако, очевидно, что Трамп пытается сохранить переговорные отношения с Путиным. Поскольку он собирается решать задачи частично ядерного разоружения, а также частичного снижения противостояния между США и РФ, между США и Китаем. Для решения этой задачи Трамп пытается сохранить возможности для ведения переговоров с Путиным.

Поздравления со вступлением в должность президента в день инаугурации — это формальный дипломатический акт поздравления с победой. Никто не сомневается в том, как именно была получена эта победа. Было достаточно заявлений Белого дома о том, что выборы проходили недемократично, с фальсификациями, что были неадекватными действия российской власти в ответ на протесты в России накануне инаугурации. Все всё понимают…

Трампу вскоре придется убедиться в том, что Путине недоговороспособен и не соблюдает международные соглашения, в том числе по Сирии. Договоренности по Сирии он не соблюдал и не собирался этого делать.

Давайте рассчитывать на лучшее: после жестких действий США против ядерной программы Ирана Путин поймет, что такие жесткие действия могут быть и против его агрессивных шагов.

Fedor: Как считаете, имела ли хоть какое-то значение или последствия для Путина акция "Он нам не царь"? Или, кроме как испортить ему настроение перед инаугурацией, она была ни на что не способна?

Константин Боровой: Акция "Он нам не царь" — это были протесты, которые продемонстрировали несогласие граждан России с происходящим. Это лишь "вершина айсберга". Понятно, что количество людей, которых этот режим не устраивает и которому они будут противостоять, значительно большее. Это — информация и сигнал Путину.

Другое дело, что Путин пытается использовать это в свою пользу, продемонстрировать силу и способность подавить протесты.

Если бы это были протесты демократической оппозиции, с более ясными целями, эффект был бы совершенно другим, и массовость была бы совершенно другой.

Я сомневаюсь в эффективности таких локальных протестов — локальных, то есть когда один лидер призывает граждан выйти на улицу. Это больше похоже на провокацию. Я бы предпочел (и призываю к этому), чтобы протесты были от демократической оппозиции с очень ясными и понятными целями.

Fedor: Константин Натанович, возможны ли в России акции протеста, способные изменить ситуацию в этой стране вроде Майдана в Украине или недавнего протеста в Армении? Пока что все акции в России проходят по одному сценарию: вышла небольшая группа, разгон, автозаки, несколько людей, получивших сроки... И акция "Он нам не царь" - не исключение. Почему так? Что способно вывести россиян на улицы?

Константин Боровой: Как я уже говорил, прежде всего, необходима координация действий политической оппозиции, с одной стороны.

С другой стороны, правящий режим предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы подавлять протесты и противостоять им. Для этого прилагаются лобовые усилия ОМОНа, МВД, Национальной гвардии, а также усилия спецслужб, которые путем спецопераций ослабляют демократическую оппозицию. А главное — прилагаются усилия пропагандистской кампании, которая стала инструментом управления государством в последнее время. Пропагандистская кампания продвигает абсурдные установки, но пока что достаточно эффективна.

kolos.i_42: Всі чекають, коли Путін піде від влади в Росії. Але хіба проблема лише в ньому? Якщо в російському суспільстві є запит на такого лідера, якщо дії Путіна підтримує більшість росіян, то, може, проблема в самих людях, які на місце Путіна приведуть такого ж?

Константин Боровой: Нынешнее состояние российского общества характеризуется именно таким признаком: люди с отравленным сознанием не способны выбрать демократического лидера и не будут способны еще некоторое время сделать этого. Это очень серьезная проблема. Сознание людей деформировано пропагандисткой кампанией. Это очень опасная для России ситуация.

Часто задают вопрос — когда будет отстранен Путин от власти… Но меня больше волнует вопрос — как он будет отстранен, а также какая сила или какой лидер придет после Путина. Потому что опасности, которые создал нынешний режим, заключаются не только в противостоянии общества и власти, но и в том, что на смену этому режиму вполне может прийти откровенно фашистский или откровенно советский коммунистический, репрессивный. Или могут быть сымитированы трансформации, которые ничего не изменят по существу. Например, назначение Медведева. Такие "изменения", по сути, ни к чему не приведут и не являются реформацией.

Sidor: На Ваш взгляд, чего ждать Украине от Путина во время его нового президентского срока? Есть ли предпосылки ожидать, что политика России в отношении Украины будет каким-то образом корректироваться? Если да, то как именно она может измениться?

Константин Боровой: Украина для Кремля, для Путина является инструментом воздействия на международную политику, инструментом, позволяющим хотя бы создать ощущение расширения влияния нынешней Российской империи на другие страны. Эту же задачу Путин решал в Грузии. Эту же задачу он решал и в Сирии.

Украина для Путина — это не потребность в захвате территории. Это — точка нестабильности, созданная искусственно, которая позволяет влиять на многие международные процессы, в том числе и на взаимоотношения России с европейскими странами.

Такую "точку нестабильности" создали российские спецслужбы. В интересах Путина поддерживать эту нестабильность в Украине. И тут большая часть проблемы — военные действия на востоке Украине, и значительная часть — это нестабильность внутри самой Украины и противодействия реформациям внутри нее.

Я был шокирован, когда некоторое время назад, заявив о поддержке Михеила Саакашвили, увидел атаки троллей на мой очень влиятельный блог (у меня 140 тысяч подписчиков). И эти атаки троллей производились не только со стороны российских "фабрик троллей", но и со стороны возникших в последнее время "фабрик троллей" на территории Украины. И они работали синхронно, с одними и теми же установками.

Поскольку я помогал в создании антипропагандистских структур в Украине, которые потом превратились в пропагандистские структуры, я испытываю некоторое чувство вины, поскольку в этой трансформации есть и мои усилия, мои ошибки.

polit_ua: За вашою оцінкою, чи мають сьогодні якийсь сенс Мінські угоди? Кому вони вигідні — Росії чи Україні? Чи сприяють вони завершенню війни на Донбасі?

Константин Боровой: Минские соглашения — это чистая формальность. По сути, это соглашения Украины с агрессором и принятие его условий. В Минских соглашениях заложены "бомбы" для независимости Украины.

Европейские политики очень любят переговорные процессы и создание условий, когда прекращаются активные действия и возникает бюрократический переговорный процесс. Минские соглашения — из этого разряда. Они точно такие же, как соглашения Медведева и Саркози о приостановлении военных действий в Грузии — абсолютно бессмысленные соглашения, которые ставили на одну доску агрессора и жертву агрессии. Минские соглашения из того же ряда: агрессор, который демонстрирует, что пытается занимать объективную позицию, и жертва агрессии, от которой требуются какие-то уступки агрессору. Это бессмысленное и вредное соглашение.

Украина должна и может решать эту проблему самостоятельно. И еще очень важно — она должна решать вопросы внутреннего устройства, реформ, которые должны помочь решить в том числе и проблемы независимости государства. В этой части Украина, к сожалению, очень притормозила свои действия. Коррупция, почти как в России, стала элементом государственного управления. Кроме того, сдерживаются экономические реформации. Нынешняя структура власти в Украине не вполне отвечает требованиям структуры власти демократического государства.

Liam: Насколько жизнеспособна, на ваш взгляд, "нормандская четверка", требует ли ситуация пересмотра формата переговоров и смены участников? Почему встреча лидеров Германии, Франции и Украины 10 мая обошлась без Путина?

Константин Боровой: Надеюсь, что европейские лидеры постепенно начали убеждаться в том, что Россия сейчас недоговороспособна, она не может вести переговоры. Все форматы — и минский, и нормандский — нужны России не для того, чтобы участвовать в решении проблемы, а для того, что отодвинуть это решение как можно дальше во времени и сохранить очаг нестабильности, который нужен Москве и российским спецслужбам для влияния на международную политику, в частности, на европейскую, а также для влияния на Украину, для шантажа Украины. Я считаю, что нормандский формат, как и минский — это не способ решения проблемы. Это способ решения проблем России, которая пытается остаться в переговорном поле, в числе адекватных государств. Очевидно, к европейцам приходит понимание того, что адекватность России уже очень относительна…

Sidor: Что Вы думаете об идее миротворческой миссии на Донбассе? Нужны ли "голубые каски" там? Позволит ли это закончить войну или только заморозит все в подвешенном состоянии?

Константин Боровой: Изначально идея Путина состояла в том, чтобы "голубые каски" окружили этот регион, то есть фактически "заморозили" оккупацию и не позволяли бы Украине контролировать свою территорию. Такая маленькая хитрость.

Но, думаю, даже наличие "голубых касок" на территории, оккупированной Россией и бандитами, мало что даст в направлении решении проблемы.

Сегодня многое, если не все, зависит от самой Украины. Противодействие агрессии дипломатическим путем — это какой-то абсурд. А Петр Порошенко говорил это несколько раз, настаивая на том, что нет военного решения — есть только дипломатический путь. Но не бывает дипломатического решения проблемы агрессии, есть только военное решение — это должен знать хоть сколь-нибудь опытный политик.

kolos.i_42: Ваша думка про рішення Києва частково вийти з Договору про дружбу і співпрацю з Росією? Чи зміниться щось від цього, якщо протягом останніх років про жодну дружбу між РФ та Україною аж ніяк не йдеться… Чи варто було б, з вашої точки зору, Україні вийти з цього договору повністю, а не частково?

Константин Боровой: Я думаю, что Украине необходимо выходить из многих соглашений с Россией. Присутствие Украины, флага Украины на совещаниях Содружества независимых государств — это абсурд. Грузия в свое время после агрессии вышла после содружества. Я удивляюсь, почему Украина все еще остается в СНГ.

Думаю, что Украине необходимо также сворачивать дипломатические и торговые отношения с Россией. Понятно, что это может нанести какой-то ущерб Украине, но жизнь граждан Украины, которые гибнут на востоке, значительно ценнее, чем доход, продолжение сотрудничества с Россией.

Мне кажется странным, например, что попытки гражданского общества приостановить торговые отношения с Крымом вызывают такое неприятие со стороны официального Киева. В этом наблюдается разрыв между интересами общества и интересами власти. И этот разрыв очень опасный. Хотя такой разрыв наблюдается не только в этом вопросе, но и по другим. Например, в вопросе использования силовых методов для противодействия агрессии. Это опасный признак трансформации Украины из демократического общества в похожее на российское авторитарное общество.

Prokop: Для чего России "ДНР" и "ЛНР"? Ведь, очевидно же, что брать в состав Российской Федерации Путин их не собирается…

Константин Боровой: Они нужны России для поддержания нестабильности в Украине, для сохранения влияния на нее. В тот момент, когда Украина начнет контролировать собственные границы, это влияние России будет существенно ослаблено. Здесь развивается та же самая модель, которая была применена в Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Эти островки нестабильности создаются не для того, чтобы владеть ими или контролировать их — контролировать пустыню бессмысленно. То же самое с Крымом. Крым — это способ создания условий для сохранения влияния на Украину и европейское сообщество.

gf_43: На президентских выборах, если верить российскому ЦИКу, едва ли не самую большую поддержку Путин получил в Крыму. Насколько объективно этот процент отражал крымскую действительность?

Константин Боровой: Процесс фальсификации голосования в России выглядит следующим образом. На различные региональные избиркомы спускаются необходимые цифры, чтобы синхронизировать общий результат. Никакого отношения эти цифры к реальности не имеют.

gf_43: Как вы полагаете, вернется ли когда-нибудь Крым в состав Украины?

Константин Боровой: Крым находится в составе Украины. Но сегодня он оккупирован. Он объявлен территорией России, но от этого он частью России не стал. Никто его российским не признаёт. Крым — это Украина до сих пор. И будет всегда Украиной.

Lada: Что изменится для Крыма и России после введения в эксплуатацию Крымского (или Керченского) моста? Почему так много экспертов говорило о том, что его строительство невозможно, но, тем не менее, уже 15 мая должно состояться торжественное открытие?

Константин Боровой: Крымский мост — это пропагандистская фикция. На самом деле, Крым превращен Россией в огромную военную базу с домами отдыха для работников спецслужб и военных пенсионеров. В Крыму сейчас все, как в Абхазии: у власти бандиты, криминальные (в полном смысле этого слова) группы, которые наживаются на ситуации, когда они могут влиять на экономику Крыма. Соответственно, нет никакой экономики — есть бандитские группы, которые конкурируют между собой. Там есть и чеченские группы, и группы, контролируемые российскими спецслужбами. И это никак не способствует экономическому нормальному функционированию Крыма. Эта модель реализована в разных местах: в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. В Сирии тоже абсолютно бандитский режим, который использует химическое оружие и ведет против своих оппонентов и граждан агрессивную войну.

Tarass: Через сколько поколений и при каких условиях станут вновь возможными нормальные добрососедские отношения между украинцами и россиянами? Будет ли способен, образно говоря, "телевизор" помирить народы так же быстро, как и рассорил?

Константин Боровой: Думаю, проблема не во времени. Проблема в том, как быстро Россия станет демократическим государством. В свое время мы это обсуждали с Джохаром Дудаевым, и он говорил, что Чеченская Республика никогда не будет свободна до тех пор, пока в России доминируют имперские силы и проводится имперская политика. И это касается не только Чеченской Республики — это касается всех государств, окружающих Россию.

Даже такие очевидные демократические преобразования в Грузии, которые позволили ей вырваться на некоторое время из-под влияния Кремля, были в какой-то степени купированы и заморожены.

Во всех остальных случаях это результат влияния российских спецслужб и российского империализма. В Крыму больше нет даже намеков на демократию, на способность общества влиять на политическую систему. Все как в Абхазии — тех, кто противостоят власти, либо убивают, либо блокируют. Так это происходит и с крымскими татарами, которые не принимают российскую оккупационную власть.

polit_ua: Чи коректно нинішні стосунки між Заходом і Росією характеризувати як "холодну війну"?

Константин Боровой: Это новая форма "холодной войны". Хотя в период Холодной войны наблюдался паритет, заключались соглашения, а главное — они выполнялись и Западом, и Советским Союзом. А особенностью новой "холодной войны" является то, что Путин не собирается и не способен выполнять какие-либо соглашения. Он нарушает их так же легко, как и включает Запад в процесс переговоров. Сегодня Путину нужны переговоры по Сирии. Но абсолютно бандитское поведение российских войск на территории Сирии говорит о том, что Россия не собирается выполнять никаких соглашений, Россия сегодня недоговороспособна.

Terri: Как вы считаете, какими могут быть последствия решения Соединенных Штатов выйти из ядерного соглашения с Ираном? Может ли это привести к войне? А такое опасения уже высказывал Макрон…

Константин Боровой: Тут такая же ситуация, что и с "нормандской четверкой", и Минскими соглашениями. Все очень похоже. Соглашения, к которым привыкли европейские политики, направлены не на решение проблемы — у них это бюрократические игры.

США получили подтверждение о том, что Иран не собирается выполнять соглашение о прекращении ядерной программы. А европейские политики продолжают настаивать на сохранении этого соглашения. Это — бюрократы: сначала достигается какое-то соглашение, а затем следуют долгие и нудные разговоры о том, что Иран соглашения не выполняет, происходит высылка наблюдателей и другие хулиганские действия. В итоге, все это могло привести к новой войне.

По сути, Трамп предотвратил эту возможность войны. Иран ведет очень агрессивную имперскую политику в Сирии, финансирует террористические режимы и группы. И Иран заключил соглашение, которое не собирался выполнять и не собирается. А бюрократы "поставили галочку", радостно всем сообщив, что достигнуто мирное соглашение.

К мировой войне могут привести не действия Трампа, который пытается заставить Иран выполнять соглашение, а действия европейцев.

Prokop: Константин Натанович, какова роль России в наращивании ядерного потенциала Северной Кореей? Доводилось слышать мнение, что без поддержки и помощи РФ тут не обошлось… Насколько это соответствует действительности, на ваш взгляд?

Константин Боровой: Очень много людей, российские спецслужбы принимали участие в создании этого очага нестабильности в Северной Корее. Я не думаю, что страна с такой отсталой экономикой, была бы способна самостоятельно решать ядерные и ракетные проблемы. Ясно, что она получала неофициальную помощь от других стран, в том числе со стороны Украины, Ирана, как следует из документов. И российские спецслужбы, безусловно, участвовали в этом. Это общая глобальная концепция противостояния Западу. Еще одна возможность влиять на Запад и участвовать в качестве объективной стороны в разрешении конфликта.

Prokop: По вашему прогнозу, удастся ли достичь полного ядерного разоружения Корейского полуострова? С чем связана сговорчивость лидера КНДР по этой теме, которую он демонстрирует в последнее время? Для чего Северной Корее было наращивать ядерный потенциал, чтобы сейчас так просто от него отказаться?

Константин Боровой: Северная Корея оказалась на пути к полной экономической и политической изоляции. Думаю, это больше всего и напугало Ким Чен Ина. Потому он решил использовать переговорные возможности с Южной Кореей. К тому же, США достаточно щедро оплачивали сговорчивость Северной Кореи и готовы продолжать это делать.

Inga: Константин Натанович, что вы думаете про акцию "Бессмертный полк", которую провела российская делегация во главе с Юлией Самойловой на "Евровидении" в Лиссабоне, про это шествие под флагами в том числе "ДНР", красным флагом и т.д.? Чего добились таким образом, зачем это было?

Константин Боровой: Один из самых сильных инструментов, который используется для управления в России — пропагандистские кампании.И они в значительной степени направлены на граждан России. Но оказалось, что есть еще инструмент воздействия через бывших граждан России. Потому достаточно много ресурсов направлено на пропагандистские кампании в США, Германии, Израиле, Франции и европейских странах, там, где российское сообщество достаточно большое. Это лобовая, прямолинейная пропаганда. Почему устраивают эти акции за рубежом? Потому что у каждой пропагандисткой акции возникает финансирование. И это очень выгодно организаторам, потому что это способствует их обогащению. В том числе это касается акции "Бессмертный полк".

Rika: Скажите откровенно, что вы думаете про стремление Украины отойти от празднования 9 мая, как Дня победы, заменив его на День памяти, 8 мая?

Константин Боровой: Я думаю, что это правильно. Это отказ от идеологической составляющей Великой Отечественной войны, которая была придумана Сталиным, чтобы побеждать собственных граждан и убедить весь остальной мир в том, что он победил фашизм. Действия Украины в этом плане — это признак очень цивилизованного поведения. Я это всячески приветствую.

Надежда Майная