Минздрав Беларуси рассказал о состоянии пострадавших в ДТП юных футболистах-украинцах

Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сообщил, что из доставленных ранее в Каменецкую районную больницу шести человек пятеро переведены в областное лечебное учреждение в город Брест. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому его транспортировку посчитали слишком рискованной.

"Я даю высокую оценку оказанию медицинской помощи, тому, что было сделано в этот трагический момент: пациенты были вовремя доставлены в Каменецкую центральную районную больницу и затем уже доставлены сюда, в областную больницу города Бреста. Областные специалисты справились в полной мере", — сказал первый замминистра в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, сейчас главная задача белорусских медиков — оказать каждому ребенку максимально возможную помощь.

Отмечается, что родители пострадавших футболистов уже выехали в Беларусь. По факту ДТП местной полицией открыто уголовное дело.

Напомним, под белорусским Каменецм Брестской области дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок 2005 года рождения погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. При этом один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.