"Казаки-BDSMщики". Нападавших с нагайками на протестующих в Москве отхлестали другие казаки

Участники казачьего схода, посвященного результатам столкновений во время акции "Он нам не царь" на Пушкинской площади Москвы 5 мая, силовыми методами наказали казаков, применявших нагайки против протестующих.

Соответствующее сообщение в среду, 16 мая, опубликовал портал Business FM со ссылкой на слова участника казачьего объединения "Первая сотня" Василия Ящикова.

"Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз", — отметил он.

К слову, ранее сообщалось о том, что Тверской суд Москвы 14 мая оштрафовал на 1 тысячу рублей Евгения Федорченко — одного бросавшихся с нагайками на участников несогласованной акции мужчин, одетых в казачью форму. Его поступок оценили как мелкое хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэрия Москвы потратила 16 млн рублей на обучение казаков, разгонявших противников "царя Путина"