"Слишком много людей". В Литве ограничат число иностранных работников из-за украинцев-"заробитчан"

Правительство Литвы по причине постоянного увеличения масштабов трудовой иммиграции из Украины приняло решение об установлении квот для зарубежных работников на некоторые профессии.

Такое сообщение в среду, 16 мая, опубликовал портал "DELFI". "Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", − заявил вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матуленис.

По словам чиновника, данный вопрос очень и очень актуален из-за постоянного роста количества украинских водителей и строителей в стране. К примеру, в минувшем году рабочие визы либо виды на жительство на основании работы были предоставлены 34,5 тысячам иностранцев (из них около 20 тысяч - граждане Украины).

При этом, как сказал Матуленис, квоты не будут распространяться на специалистов с высокой квалификацией.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, как "заробитчане" будут получить пенсии в Украине.