С появлением "Северного потока-2" украинская ГТС станет не нужна - Die Welt

17 мая 2018, 15:22

Но прокачивать газ через нее все равно будут - таково желание Берлина. 

Берлин, пробивая поставки через ветхую трубу Украины, рискует раздражением Москвы.

После переговоров федерального министра экономики Питера Альтмайера с министром энергетики России Александром Новаком в Москве стороны достигли принципиальной договоренностях о поставках газа через ГТС Украины. Однако большая часть российского природного газа для Западной Европы будет проходить через два газопровода "Северный поток", пишет издание Die Welt. "Главред" публикует полный перевод статьи.

После завершения переговоров с несколькими министрами российского правительства Альтмайер отметил, что "Северный поток-2" можно построить с учетом "законных интересов безопасности Украины". Министр энергетики России Новак подтвердил, что "в вопросах поставок газа будет решение". Поэтому российское правительство соглашается с тем, что часть поставок природного газа будет по-прежнему перекачиваться на запад через трубопроводы Украины. На такой гарантии для Украины настаивало немецкое правительство.

Украинские трубопроводы станут не нужны

На этой неделе на встрече канцлера Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в Сочи будет достигнута окончательная договоренность по поставкам газа, и спор будет разрешен. Около трети природного газа, потребляемого в Европейском союзе (ЕС), поступает из России, что означает, что поставки из Москвы имеют решающее значение для поставок тепла и поставок химической промышленности в Западной Европе.

Politico "Северный поток-2" не должен быть построен

Транзит газа вызвал напряженность, поскольку проект трубопровода "Северный поток-2" уже находится в стадии реализации. Новые трубы проходят параллельно с "Северным потоком-1" через Балтийское море и заканчиваются в Грайфсвальде. "Северный поток-2", как и первая нитка, имеет общую пропускную способность 55 миллиардов кубометров газа в год.

Сейчас даже первый "СП" не загружен на максимум. Полное использование газопроводов "Северного потока" в ЕС устранит необходимость в украинской трубе. Киев зарабатывает около 2 миллиардов долларов в год на транспортировке газа.

"Северный поток-2" как более дешевая альтернатива

Немецкое правительство хочет стабилизировать экономику Украины, это означает, что страна должна и дальше получать доход от транспортировки газа. Чем выше доход Украины, тем сильней экономика страны, тем она более устойчива к российскому влиянию, полагают в Берлине.

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Федеральное правительство в принципе выступает за реализацию "Северного потока-2", поскольку транспортировка газа по этому маршруту дешевле, чем через Украину. Добыча газа в России все больше смещается на север, поскольку месторождения в Западной Сибири практически исчерпаны. Путь через Балтийское море в Германию в среднем на 1000 километров меньше, чем в случае использования трубы Украины.

Соответственно газ, который поступает через "СП", дешевле. Решение Берлина, который пробивает поставку через ветхую трубу Украины и даже рискует раздражением Москвы, политически обоснован. Из-за поддержки сепаратистов на Донбассе и аннексии Крыма политики хотят положить конец экспансионистским устремлениям в Москве. И есть проверенная на практика закономерность: чем крупней государственные доходы стран Восточной Европы, тем выше экономический рост и, следовательно, рост благосостояния, тем меньше влияния России.

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Но приверженность Берлина Украине имеет еще одну причину - и это Дональд Трамп. Он резко критиковал проект Nord Stream. Для президента США тесное сотрудничество между ЕС и Россией – это заноза в принципе, но прежде всего потому, что американцы желают продавать в Европу гораздо больше своего сжиженного природного газа (СПГ). Он по-прежнему неконкурентоспособен из-за высоких цен. Чем больше будет хороших газопроводов из России, тем дешевле будет сибирский газ, и, значит, у СПГ нет никаких шансов.

Американцы добывают свой газ методом гидроразрыва, они сидят на огромных избыточных запасах, поскольку сжижение и транспортировка через океан дорогая. Поэтому на Америку давит необходимость продавать свой СПГ за пределами США. Вот почему Трамп сражается с "Северным потоком" там, где только может. Кроме того, США позиционируют себя защитником Украины и поддерживают киевские власти. "Если мы сейчас полностью переориентируемся на "Северный поток", есть большой риск того, что американцы объявят бойкот финансированию и наложат на него санкции", - говорят в правительственных кругах Германии. А на подобный риск там идти не хотят.

Альтмайер возвращается в Украину

Пока непонятно, какие есть гарантии поставок для Украины. По-прежнему необходимо обсудить, сколько газа будет проходить через Украину в будущем, что Киев может потребовать и насколько долгими будут контракты. В настоящее время ГТС страны имеет пропускную способность около 100 миллиардов кубометров газа в год. Но Киев должен быть готов, что в будущем будет использоваться только часть этих мощностей для поставки российского газа.

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Детали соглашения Альмайер назвать не захотел, но целый ряд пунктов уже точно был обговорен. Неслучайно федеральный министр экономики вдруг решил после окончания переговоров лететь домой через Киев, чтобы немедленно и лично рассказать Петру Порошенко о результатах встречи с представителями российского правительства.

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