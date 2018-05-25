Вина Путина, украинский след и женский голос "Ориона": в чем и почему РФ обвиняют из-за крушения "Боинга"

25 мая 2018, 18:14

Международные расследователи утверждают, что вина за катастрофу рейса MH17 лежит на России, та все категорически отрицает.

Остатки сбитого на Донбассе "Боинга-777".

Эта трагическая история началась еще четыре года назад: 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которую контролируют боевики ДНР, был сбит "Боинг-777". Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Самолет сбили из "Бука". И с тех пор страны спорят, кому этот ракетно-зенитный комплекс принадлежал и, соответственно, на ком лежит вина за сбитый самолет и унесенные жизни.

Bellingcat и JIT: что решило следствие

В прошлом году международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat уже публиковал свой отчет о катастрофе, настаивая, что вина лежит на России.

А вчера, 24 мая, аналогичный отчет предоставила Международная следственная группа из Нидерландов (JIT). Следствие официально объявило, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", принадлежал российским Вооруженным Силам. В частности, было заявлено, что сам "Бук" принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, которая базируется в Курске.

Следствие показало обломки "Бука", которым сбили "Боинг" под Донецком.

Кто такой "Орион" и почему он фигурирует в деле о сбитом "Боинге"

Bellingcat назвал имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске "Бука" на Донбасс. Этот военный отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

Следствие допускает, что "Орион" мог координировать действия сепаратистов на Донбассе и имел отношение к авиакатастрофе.

"Орион" — это офицер ГРУ Иванников Олег Владимирович. Как выяснили в Bellingcat, ранее он был главой Минобороны частично признанной Южной Осетии.

В 2014 году, по их данным, он уехал в зону конфликта на Донбассе в Украине, где координировал действия отрядов ЧВК "Вагнера". Также Иванников отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

Как удалось его вычислить? Напомним, что СБУ еще в 2014 году обнародовала записи перехваченных телефонных разговоров. Так, 14 июля тогдашний "замминистра обороны ЛНР" Олег Бугров жаловался некоему Андрею Ивановичу с позывным Орион, что украинские самолеты обстреливают позиции боевиков в районе Станицы Луганской. Орион отвечает: "Это они мстят за [сбитые] самолеты. Уже пару дней осталось. У нас уже есть "Бук", на х...й будем сбивать" (0.45 от начала записи).

И эксперты, и журналисты отметили высокий, почти женский голос этого человека.

В Bellingcat заявили, что после того как им удалось установить личность ГРУшника, они несколько раз звонили ему, чтобы убедиться, что его голос совпадает с голосом "Ориона". А российское издание The Insider, публикуя результаты нового расследования о катастрофе "Боинга", сообщило, что служебный телефонный номер "Ориона" Bellingcat и The Insider обнаружили в базе Get Contact. Там он значился как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ". С его номера осуществлялись покупки в московских интернет-магазинах.

"Если вбить этот телефон в Google, первой же ссылкой всплывает адрес Иванникова. Исходя из этого имени и адреса, Bellingcat и The Insider нашли сына Иванникова, который сейчас живет и работает в Швейцарии. А уже через сына удалось найти и домашний телефон. Теперь оставалось лишь подтвердить, что Иванников – это действительно Орион, и для этого The Insider и Bellingcat связались с ним по домашнему номеру. На звонок ответил хорошо знакомый женский голос", – отмечается в публикации.

Реакция России на новые обвинения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

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Также в МИД РФ ответили на обвинения в сбитом "Боинге". У Лаврова заявили, что представленные группой расследователей доказательства сфабрикованы.

Реакция западных стран на результаты расследования JIT

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

При этом Австралия первой официально выдвинула требования к России выплатить компенсацию 38 семьям жертв рейса MH17 малайзийского "Боинга-777".

При этом представитель Bellingcat на пресс-конференции 25 мая заявил, что не представляет такой ситуации, при которой президент РФ Владимир Путин мог бы не знать о переброске военной техники через границу.

Таким образом, действия российского президента Путина, по словам представителя Bellingcat, подпадают под статью УК РФ о развязывании агрессивной войны.

Украинский след

В официальном заявлении Минобороны РФ, которое ведомство распространило 25 мая, в очередной раз подчеркивается, что Россия никаких ракет в Украине не поставляла "с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества".

Этим снарядом сбили "Боинг" – следствие.

В ведомстве заявили, что ракета комплекса "Бук", фрагмент которой показала на пресс-конференции, не могла принадлежать Вооруженным Силам, так все ракеты этого года выпуска утилизированы в 2011 году.

"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе", – цитирует министерство ТАСС.

При этом в ведомстве уточнили, что гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет, а продлить предельный срок можно еще на пять лет, но не более двух раз. Так что, по утверждению Минобороны РФ, предельным сроком эксплуатации представленной в Нидерландах ракеты был 2011 год.

Однако эти сроки касаются только российских ПВО, добавили в ведомстве.

В Министерстве утверждают, что единственной причиной замалчивания голландской следственной комиссией происхождения показанного двигателя, является его более чем вероятная принадлежность ВС Украины.

В то же время ранее международные эксперты уже заявляли, что доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

"Бук" под номером 332 на территории России в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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ЕС НАТО погибшие следствие самолет Нидерланды Австралия Бук Минобороны РФ Boeing 777 рейс МН 17
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