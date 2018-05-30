В Москве на месте убийства Немцова почтили память Бабченко

В столице Российской Федерации Москве на Большом Москворецком мосту, где в феврале 2015 года убили оппозиционера Бориса Немцова, почтили память застреленного журналиста Аркадия Бабченко.

К мемориалу политику несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями, сообщает телеканал "Дождь".

По его данным, полицейские предупреждали участников акции о необходимости соблюдать законы.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.