В США призвали исключить Россию из стран-членов Интерпола

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол призвал исключить Россию из числа стран-членов Интерпола.

"Россия должна быть исключена из Интерпола", — написал он в своем Twitter.

Причиной столь бурной реакции послужило опубликованное в среду сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя Интерпол в своих целях. 30 мая Браудер был задержан в Испании по ордеру российского Интерпола. Позднее его отпустили.

Браудер работал в России с середины 1990-х. Пока юрист его фонда Сергей Магнитский не раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей. Согласно этой схеме, к хищениям были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. После этого Магнитского арестовали по делу об уклонении фондом от налогов. В 2009 году он умер в СИЗО.

Позднее, в 2016-м, Браудер говорил: "После пыток и убийства моего юриста Сергея Магнитского я сотрудничал с американским Конгрессом над формированием акта Магнитского, благодаря которому США ввели визовые санкции и заморозили активы россиян, причастных к убийству".

В отношении Уильяма Браудера в России вынесены два заочных приговора:

за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей его осудили на 9 лет заключения;

по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого для России составил более 3,5 миллиарда рублей – на 9 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей.

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