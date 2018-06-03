США готовят санкции против участников строительства "Северного потока-2" — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

"Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США", – пишет американское издание Foreign Policy.

В США и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что "Северный поток-2" усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов, передает "Радио Свобода".

Напомним, уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Бейер заявил, что из-за строительства газопровода "Северный поток-2" Германия должна быть готова к американским санкциям.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что беспокойство Украины о том, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, безосновательны.

Как известно, до конца этого лета будут приняты все решения по выдаче необходимых разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2".