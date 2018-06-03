Лукашенко намерен ответить россиянам закрытием границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов дать достойный ответ России, если она вознамерится закрыть границу.

"Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста", - цитирует Лукашенко Белсат.

По словам главы государства, он намерен отправить несколько тысяч солдат в пограничные войска для усиления границы с Россией. Он не исключил, что в будущем это может привести к созданию полноценной границы с соседом.

"Военное противоборство происходит почти на всех континентах, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Белоруссии", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия демонстрирует желание присвоить лишь своей стране победу над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.