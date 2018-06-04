При извержении вулкана в Гватемале пострадали 1,7 миллиона человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, 25 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения.

Как сообщает сообщает BBC News, вулкан, находящийся в 40 километрах к юго-западу от столицы страны, выбрасывает пепел на высоту до 10 километров. В общей сложности от последствий извержения вулкана, начавшегося 3 июня, пострадали около 1,7 миллиона человек. Лава от Фуэго уже разрушила несколько близлежащих деревень. Также из-за вулканического пепла пришлось закрыть столичный аэропорт.

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения в ряде регионов страны.

Эксперты отмечают, что нынешнее извержение стало крупнейшим в Гватемале с 1974 года.

Напомним, в мае на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэ. В течение месяца число эвакуированных из опасных зон составило более 400 человек. За время извержения образовались 24 трещины, из некоторых вытекает лава.



По мнению геологов, текущий цикл активности Килауэа, одного из самых мощных в мире вулканов, может стать самым продолжительным в этом столетии. Для сравнения, в 1955 году извержение Килауэа длилось 88 дней.

