"Немного замутненный взгляд". Российский режиссер рассказал о беседе с голодающим Сенцовым

В РФ российский режиссер Аскольд Куров посетил незаконно осужденного и объявившего голодовку украинца-коллегу Олега Сенцова.

Россиянин на днях увиделся с нашим соотечественников, они общались 45 минут, пишет ТСН.

"Странный блеск появился в глазах, немного замутненный взгляд. Конечно, это от голода", — рассказал Куров.

По его словам, с Сенцовым они говорили об искусстве. Также россиянин сообщил украинцу, что на прошлых выходных (2-3 июня) во всем мире люди выходили на акции в его поддержку.

"Для него все это было новостью, и он жадно все это слушал. Он говорил, как много для него это все значит, и передавал большой привет, большую благодарность", — добавил собеседник.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.