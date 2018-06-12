Трамп явно проиграл дуэль. Эксперт расшифровал рукопожатия президента США и Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи одержал верх во время рукопожатия с американским президентом на саммите в Сингапуре, считает эксперт по языку тела Пол Боросс.

По его мнению, Дональд Трамп пытался показать, что он является лидером в этой паре, однако настоящим хозяином ситуации был Ким Чен Ын, сообщает Sky News.

Эксперт обращает внимание на то, что президент США несколько раз похлопал по руке лидера КНДР во время и после их рукопожатия.

"Трамп таким образом пытался взять на себя контроль, такой жест показатель контроля. Поэтому он сделал столько похлопываний по руке оппонента, сколько мог. Это очень интересно, поскольку не всегда показывает человека, который руководит. А является характерной чертой того человека, который отчаянно хочет быть главным", - пояснил эксперт.

Боросс добавил, что при этом Ким Чен Ын просто стоял и не реагировал на эти похлопывания.

Кроме этого, эксперт вспомнил и поведение Трампа на встречах с другими лидерами. Президент США пожимая руку, притягивал партнера к себе, что также является проявлением доминирования. Но Ким Чен Ын не позволил провести такой трюк с собой. Он просто очень близко подошел к своему визави.

Эксперт утверждает, что Ким Чен Ын на переговорах чувствовал себя гораздо увереннее Трампа и контролировал все пространство. В качестве подтверждающего примера эксперт приводит тот факт, что Ким Чен Ын спокойно выдержал предложенный ему темп прогулки, в то время как Трамп, нервно перебирал пальцами и проявлял определенную нетерпеливость.

Также эксперт обратил внимание на то, что подошву на обуви лидера КНДР незаметно увеличили, чтобы тот не выглядел очень уж низкорослым по сравнению с Трампом (американский президент выше на 21 сантиметр).