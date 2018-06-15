"Газпром" возобновил переговоры по газопроводу через КНДР

"Газпром" возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через КНДР.

Об этом сообщил зампред правления российской компании Виталий Маркелов, передает РИА Новости.

Маркелов отметил, что этот проект не новый, он обсуждался еще в 2011 году.

"Были выбраны маршруты, проводились переговоры и с северокорейской стороной, и с южнокорейской стороной. Потом отношения между двумя странами — Южной Кореей и Северной Кореей – ухудшены, соответственно, переговоры были приостановлены", - сказал менеджер "Газпрома".

Он также указал, что в настоящее время ситуация изменилась, и Южная Корея обращалась к российской компании по поводу возобновления проекта. "Состоялась серия переговоров по этой части и эти переговоры продолжаются", - добавил он.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын передал личное послание президенту России Владимиру Путину. Конверт с письмом Путину вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. Во время встречи с представителем КНДР президент РФ подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.

Во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.

По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ - лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Ранее Трамп выразил желание вернуть Россию в формат G8.