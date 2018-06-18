В квартире игрока ФК "Локомотив" обнаружили мертвого болельщика

В Москве в квартире игрока футбольного клуба "Локомотив" Соломона Кверквелия найден труп мужчины.

Как пишет Telegram-канал Mash, стало известно имя погибшего, который был опознан по паспорту болельщика. Им оказался фанат футбола из Грузии Ромео Копалиани, который приехал в Москву вместе с другом на один из матчей Чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что болельщиков из Грузии встретили и разместили для проживания в квартире Кверкелия. Футболист в данный момент находится на сборах на острове Кипр.

Как стало известно, один из болельщиков покинул квартиру вскоре после поселения. А труп Копалиани обнаружила соседка.

Игроку "Локомотива" уже сообщили о трагическом инциденте.

Напомним, гражданка Китайской Народной Республики Ван Нин, прибывшая в столицу РФ на мировое футбольное первенство, обратилась в полицию после того, как занялась групповым сексом с двумя другими туристами.