В Константинополе заявили о недопустимости церковной власти Москвы над Украиной

В патриархате выразили надежду на воссоединение украинской церкви.
Вселенский Патриарх Варфоломей по время богослужения заявил, что российская церковь никогда не получала полномочий для управления прихожанами на территории Украины.
"Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха", - цитирует его речь в Facebook епископ УПЦ КП Евстратий Зоря.
По словам Патриарха, Вселенский Престол желает, чтобы "разделенное в Украине церковное тело было восстановлено".
"Вселенский Патриарх Варфоломей сказал о своей неизменной заботе/интересе в решении/лечении украинского церковного вопроса и восстановлении единства разделенного церковного тела в стране. Его Святейшество напомнил о том, что Константинопольская Церковь всегда заботилась и решала много сложных церковных вопросов в интересах народа Божьего и сохранения Всеправославного единства, и сегодня борется для урегулирования церковных дел в Украине", — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, накануне в УПЦ МП заявили, что предоставление украинской церкви автокефалии может привести к конфронтации между сторонниками религиозных организаций, в частности, "к кровопролитию".