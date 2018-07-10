Вместо Джонсона МИД Британии возглавил министр здравоохранения

Новым министром иностранных дел Великобритании назначили министра здравоохранения Джереми Ханта.

"Королева одобрила назначение достопочтенного Джереми Ханта на должность министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в заявлении главы британского правительства Терезы Мэй в Twitter.

Согласно решению правительства, Министерство здравоохранения возглавит министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании Мэтт Хэнкок. На его место, в свою очередь, назначен член парламента и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отставке главы МИД страны Бориса Джонсона и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса привело их несогласие с ее планом по переговорам с ЕС.

Борис Джонсон заявил, что не видит будущего у нынешнего политического курса Британии.