Госдеп оплатит учебу украинских чиновников

Госдепартамент США профинансирует обучение основам правительственной коммуникации будущих украинских чиновников из Украины.

Об этом сообщает RT.

Спомощью программы стороны хотят установить партнерские отношения между украинским и американским вузами для разработки учебной программы в области коммуникации.

Также сообщается о планах Госдепа организовать взаимные поездки представителей вузов обеих стран для обмена опытом и методами обучения.

Для получения гранта Госдепартамента необходимо будет оценить, в каком состоянии в настоящее время находится образование в области правительственных коммуникаций.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.