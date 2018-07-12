"Бесполезный военный блок". В России ответили на решение НАТО о выводе войск

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что не намерены обращать внимания на заявления, принятые в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

"Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ2018", - сказано в сообщении МИД РФ в Twitter.

Напомним, по итогам первого дня саммита Североатлантического Альянса в Брюсселе главы государств и правительств 29 стран - членов НАТО призвали Россию вывести войска из Молдавии, Украины и Грузии, а также признать ответственность за крушение рейса малазийских авиалиний над Донбассом.