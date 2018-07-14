Военные США взорвали две пусковые площадки ВВС на мысе Канаверал (видео)

Военнослужащие армии США 12 июля демонтировали путем подрыва две пусковые площадки ракет на базе военно-воздушных сил США на мысе Канаверал, которая располагается на атлантическом побережье штата Флорида, сообщает ABC News.

60-метровые башни, построенные более 60 лет назад, были признаны слишком старыми и подлежали сносу. Их ликвидировали методом подрыва.

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Ранее в центре российского города Екатеринбург подорвали недостроенную телебашню — прозвучала громкая сирена, раздался взрыв, постройка завалилась на бок и упала, образовалось огромное облако пыли.