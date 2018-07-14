Накануне финала ЧМ-2018 Макрон и Путин поговорят об Украине – Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле перед началом финала Чемпионата мира по футболу.

"Источник в Елисейском дворце заявил, что ситуация в Украине не достаточно прогрессировала для того, чтобы Макрон пригласил Путина на саммит Большой семерки на юге Франции летом 2019 года", - пишет Reuters.

Отмечается, что по итогам саммита G7 в Канаде Макрон заявил, что хотел бы пригласить Путина на следующий саммит, но это будет зависеть от того, как Россия выполнит Минские договоренности для урегулирования ситуации в Украине.

Источник также сообщает, что Макрон во время встречи с Путиным намерен обсудить вопрос Сирии и Ирана.

Напомним, ранее Макрон вместе с супругой посещал с официальным визитом Россию, где встречался с Путиным.