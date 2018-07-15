Трамп решил баллотироваться в президенты и в 2020 году

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен повторно баллотироваться на пост президента на выборах 2020 года.

"Да, я определенно собираюсь... (имеется в виду принимать участие в выборах. - ред.)", - заявил Трамп в интервью британской газете Daily Mail, опубликованном на ее сайте вечером 14 июля.

"Я вполне имею такое намерение. Мне кажется, что все хотят меня", - добавил американский президент.

По его словам, у него отсутствуют конкуренты от Демократической партии - никто из них не сможет его обойти.

"Я всех их знаю и не вижу никого", - сказал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по "Рашагейту", которые накануне были предъявлены 12 российским разведчикам.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" - написал Трамп в своем Twitter.