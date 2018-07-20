Госдеп США удалил обличающее РФ заявление по рейсу "MH17" после встречи Путина и Трампа - СМИ

Сотрудники Госдепартамента США удалили официальное коммюнике (публичное заявление – "Главред") по поводу сбитого в небе над Донбассом малайзийского лайнера Boeing (рейс МН-17) летом 2014-го, в котором содержалось осуждение РФ – после хельсинской встречи президентов РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщает портал Вusiness Insider, американские дипломаты подготовили проект заявления к четвертой годовщине катастрофы, которая отмечалась на будущий день после встречи Путина и Трампа − 17 июля. Журналистам удалось найти копию документа в кэшированной версии интернет-портала посольства США в столице РФ. Коммюнике очень непродолжительное время провисело на главной странице дипломатического представительства, а затем исчезло вовсе.

"Через четыре года после крушения MH17 мир все еще ожидает признания Россией своей роли", — цитируют документ журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что разведка США рассказала о причастности РФ к катастрофе МН-17. Позднее страны G7 прямо обвинили россиян в этой катастрофе.