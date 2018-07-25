"Неразумная крыса". Экс-посол Украины в РФ "приложил" Путина

Российские власти мировая общественность не исключит из внешнеполитических – для того, чтобы не провоцировать "эффект крысы".

"В Кремле все же деньги считают, а, следовательно, должны четко понимать, где тот баланс, чтобы не скатиться к Мюнхенскому договору (заключенное в 1938-м году Великобританией, Францией, Италией и Германией, в результате которого было санкционировано начало оккупации Чехословакии Третьим рейхом – "Главред")", – заявил депутат Рады I созыва и первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский, сообщает портал "Обозреватель".

Далее экс-народный избранник и дипломат рассказала о том, что в Кремле прекрасно осознают – Россию не исключат из мировых процессов, поскольку не желают провоцировать "эффект крысы" – "когда, будучи загнанным в тупик, крыса бросается в отчаянную атаку".

"Тем более, когда речь идет о такой неразумной крысе, так о каком уме может идти речь, если человек (Владимир Путин – "Главред") - недалекий, жестокий, страшный, коварный − работает в ущерб своей стране, работает исключительно на свои карманы", –подытожил Крыжанивский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист объяснил, почему Путина так задел выкрик "Слава Украине" от игрока сборной Хорватии Домагоя Виды.