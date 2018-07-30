В Минске мужчина получил ногами в лицо за символику "ДНР"

Ветеран-афганец Сергей Лановенко был серьёзно избит белорусскими и украинскими националистами на окраине Минска из-за футболки с символикой "ДНР".

"Машина останавливается, выходят двое крепких спортивных ребят. На мне футболка "ДНР", очевидно, она их изначально и задела, — вспоминает пострадавший. — Спрашиваю с улыбкой: "Бандеровцы, что ли?", один из них мне отвечает: "Да, а что?", - цитирует пострадавшего "Украина.ру".

Мужчина вспоминает, что обидчики его подъехали на автомобиле, украшенном черно-красными ленточками и бело-красно-белыми – флагом булорусских оппозиционеров. Затем, по словам Лановенко, началось жестокое избиение: сперва один из молодчиков ударил его в скулу, и, когда пострадавшему удалось перебросить нападавшего через себя, в это время он пропустил удар ногой в лицо от второго "бандеровца". После драки мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, переломами носа и костей лица.

Пострадавший написал заявление в полицию и даже вычислил своих обидчиков в соцсети, однако правоохранители уголовное дело не открыли.

Напомним, в городе Калиновка группа грузин-владельцев местного кафе избили ветерана АТО и сломали ему мобильный телефон из-за украинского языка.