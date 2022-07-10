Был алкоголь и специальные наркотики: на вечеринке Шольца могли насиловать девушек - СМИ

Шольц попал в скандал из-за наркотиков на вечеринке / Reuters, Открытый источник

В Германии на закрытой вечеринке с участием канцлера Олафа Шольца девушкам подмешивали так называемые "наркотики для изнасилования". Об этом сообщает DW.

На вечеринке Социал-демократической партии было около 1000 человек. Издание сообщает минимум о восьми жертвах, но их может быть больше.

Отмечается, что действия этих наркотиков напоминали флунитразепам - снотворный препарат, который при одновременном употреблении с алкоголем может привести к провал памяти.

"Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны было немедленно доложено в парламентскую полицию", – заявил представитель СДПГ Матиас Мартин.

Девушек, которые пострадали на той вечеринке, просят сообщить о случившемся властям или правоохранителям.

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В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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