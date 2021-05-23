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Каблуки, обтягивающий комбинезон и крик до умопомрачения: как выступил фаворит финала Евровидения

23 мая 2021, 00:24

Эпатажный солист группы Давид Дамиано на каблуках исполнил рок-песню Zitti E Buoni.

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Скриншот

Рок-группа из Рима Måneskin выступил в финале конкурса Евровидение-2021 со своей песней Zitti E Buoni.

В состав "Måneskin" входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

Эпатажный солист группы Давид Дамиано выступил на сцене на каблуках и в облегающей комбинезоне. Он исполнял довольно тяжелую песню в стиле рок, при этом выступление сопровождалось огненным шоу.

Евровидение-2021
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