Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

Мерц высказался о возвращении РФ в G8 / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Мерц выступил против возвращения России в G8

Возвращение России в "Группу восьми" возможно только на основе консенсуса всех участников

Россия была исключена из G8 в 2014 году после аннексии Крыма

Первоначальная версия "мирного плана" США предусматривает возвращение России в "Группу восьми". Однако канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против возвращения РФ в G8.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", - заявил Мерц на пресс-конференции 23 ноября после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), передает DW.

По его словам, возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

Накануне такую же точку зрения высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, предпосылок для повторного принятия России в "Большую восьмерку" нет.

Как известно, Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Тогда саммит "Большой восьмерки" должен был состояться в Сочи, но руководители других семи государств отказались приезжать на встречу.

На данный момент G7 состоит из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Группа считается клубом государств с самыми развитыми экономиками.

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Издание Financial Times писало, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Вмериканская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Будет ли принят "мирный план" Трампа: мнение эксперта

Журналист Иван Яковина считает, что "мирный план" Трампа списан с путинского варианта, и его никто принимать не станет.

"Трамп сейчас гораздо слабее, чем был в начале своего президентства. В США его уже сейчас довольно активно критикуют (в том числе республиканцы) за списанный у Путина "мирный план". Европейцы тоже почти не стесняются в выражениях по этому поводу. Сам Трамп на этом фоне уже сказал, что текст нельзя считать окончательным, то есть - "план" можно и подредактировать", - заявил Яковина.

"В Трампе хорошо (и плохо) именно это - никакое его решение не является окончательным, всегда и по любому вопросу можно передоговориться", - добавил он.

