Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

Анна Ярославская
24 ноября 2025, 09:35
71
Накануне такую же точку зрения высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.
Мерц, Путин
Мерц высказался о возвращении РФ в G8 / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Мерц выступил против возвращения России в G8
  • Возвращение России в "Группу восьми" возможно только на основе консенсуса всех участников
  • Россия была исключена из G8 в 2014 году после аннексии Крыма

Первоначальная версия "мирного плана" США предусматривает возвращение России в "Группу восьми". Однако канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против возвращения РФ в G8.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", - заявил Мерц на пресс-конференции 23 ноября после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), передает DW.

видео дня

По его словам, возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

Накануне такую же точку зрения высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, предпосылок для повторного принятия России в "Большую восьмерку" нет.

Как известно, Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Тогда саммит "Большой восьмерки" должен был состояться в Сочи, но руководители других семи государств отказались приезжать на встречу.

На данный момент G7 состоит из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Группа считается клубом государств с самыми развитыми экономиками.

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Издание Financial Times писало, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Вмериканская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Будет ли принят "мирный план" Трампа: мнение эксперта

Журналист Иван Яковина считает, что "мирный план" Трампа списан с путинского варианта, и его никто принимать не станет.

"Трамп сейчас гораздо слабее, чем был в начале своего президентства. В США его уже сейчас довольно активно критикуют (в том числе республиканцы) за списанный у Путина "мирный план". Европейцы тоже почти не стесняются в выражениях по этому поводу. Сам Трамп на этом фоне уже сказал, что текст нельзя считать окончательным, то есть - "план" можно и подредактировать", - заявил Яковина.

"В Трампе хорошо (и плохо) именно это - никакое его решение не является окончательным, всегда и по любому вопросу можно передоговориться", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Большая семерка Владимир Путин Большая Восьмерка мирные переговоры Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

08:27Война
Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:56Украина
РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

07:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

Последние новости

10:27

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

10:26

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

09:40

"Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

09:35

Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

09:31

Готовятся к штурму двух городов: в ISW раскрыли планы и цели оккупантов

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
09:28

Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий

09:18

Эти переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералахмнение

08:58

Тайны вашего адреса: как номер дома влияет на жизнь

08:27

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

Реклама
07:56

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:21

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - детиФото

06:54

Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

06:15

Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумаетмнение

05:23

Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

04:41

Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ветеринара за 63 секунды

01:46

"Мирный план" Трампа корректируют: Рубио заявил о сокращении спорных пунктов

01:30

Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

00:47

Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

00:25

Ни в коем случае нельзя делать это дома: строгие приметы в праздник 24 ноября

Реклама
23 ноября, воскресенье
23:43

Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным

22:59

Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

22:56

Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

22:54

"Команда Трампа слышит нас": Зеленский раскрыл первые подробности встречи в Женеве

22:36

Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

22:34

"Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

22:08

Почему американцы решили давить на Украинумнение

21:45

В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛАФото

21:24

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

20:28

Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

20:16

В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

19:47

Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

19:45

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

19:41

Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:37

Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

Реклама
18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

18:07

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять