Молдова возглавила Совет Европы на полгода: что это значит для Украины

Поддержка Украины является одним из ключевых приоритетов.

Молдова возглавила Совет Европы на полгода

Молдова возглавила Совет Европы на полгода

Одним из приоритетом Молдовы является поддержка Украины

Также ключевым будет ответственность за преступление агрессии со стороны РФ

Республика Молдова 14 ноября взяла на себя председательство в Совете Европы на полгода и представила свою программу с ключевыми целями.

Ротационное председательство Молдова переняла от Мальты на заседании представителей 46 государств-членов организации. Об этом говорится на сайте Офиса Совета Европы.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой затем очертил приоритеты молдавского председательства на следующие шесть месяцев.

Президентство республики будет руководствоваться тремя основными приоритетами:

Поддержка Украины и ответственность за преступление агрессии со стороны Российской Федерации.

Поддержка текущей работы над Новым демократическим пактом для Европы.

Усиление реагирования на дезинформацию, включая манипуляции и вмешательство иностранной информации.

В соответствии с этими приоритетами и основными ценностями Совета Европы, Молдова сосредоточится на:

Имплементации системы Европейской конвенции по правам человека и киберпреступности;

Местной демократии, СМИ и молодежи;

Социальных правах, правах детей и имплементации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает у нас нет критической зависимости от США оружия США.

"В прошлом году полгода мы не получали американского оружия, но катастрофы не произошло. Это, к сожалению, ухудшило наши позиции по артиллерии, снарядов и тому подобное. Сейчас на линии фронта главная ударная сила в прямом и переносном смыслах - это боевые дроны, которые на 90% мы производим сами. В этом есть поддержка наших партнеров по компонентам, отдельным технологиям и финансам, но нет зависимости от США", - объясняет Фесенко.

Он добавляет, что поддержка наших партнеров, прежде всего, финансовая, но и поставки оружия, особенно систем ПВО и ракет для них, очень важны, ведь это нужно для того, чтобы закрыть украинское небо, чтобы ущерб от российских ударов по нашему тылу был меньше, чтобы, в частности, погибало меньше мирного населения. использовать другое зенитное оружие. Сейчас над этим думают, ведь это главная проблема.

Как писал Главред, Европейский Союз рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины - заем средств или использование замороженных российских активов. Как отметил один из чиновников ЕС, близкий к переговорам, документ с вариантами действий еще не завершен. В то же время, по его словам, "существует только два реалистичных способа предоставить 130-140 млрд евро, которые, вероятно, понадобятся Украине".

