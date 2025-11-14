Молдова возглавила Совет Европы на полгода: что это значит для Украины

Коротко о главном:
- Молдова возглавила Совет Европы на полгода
- Одним из приоритетом Молдовы является поддержка Украины
- Также ключевым будет ответственность за преступление агрессии со стороны РФ
Республика Молдова 14 ноября взяла на себя председательство в Совете Европы на полгода и представила свою программу с ключевыми целями.
Ротационное председательство Молдова переняла от Мальты на заседании представителей 46 государств-членов организации. Об этом говорится на сайте Офиса Совета Европы.
Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой затем очертил приоритеты молдавского председательства на следующие шесть месяцев.
Президентство республики будет руководствоваться тремя основными приоритетами:
- Поддержка Украины и ответственность за преступление агрессии со стороны Российской Федерации.
- Поддержка текущей работы над Новым демократическим пактом для Европы.
- Усиление реагирования на дезинформацию, включая манипуляции и вмешательство иностранной информации.
В соответствии с этими приоритетами и основными ценностями Совета Европы, Молдова сосредоточится на:
- Имплементации системы Европейской конвенции по правам человека и киберпреступности;
- Местной демократии, СМИ и молодежи;
- Социальных правах, правах детей и имплементации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Есть ли зависимость Украины от поддержки союзников - мнение эксперта
Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает у нас нет критической зависимости от США оружия США.
"В прошлом году полгода мы не получали американского оружия, но катастрофы не произошло. Это, к сожалению, ухудшило наши позиции по артиллерии, снарядов и тому подобное. Сейчас на линии фронта главная ударная сила в прямом и переносном смыслах - это боевые дроны, которые на 90% мы производим сами. В этом есть поддержка наших партнеров по компонентам, отдельным технологиям и финансам, но нет зависимости от США", - объясняет Фесенко.
Он добавляет, что поддержка наших партнеров, прежде всего, финансовая, но и поставки оружия, особенно систем ПВО и ракет для них, очень важны, ведь это нужно для того, чтобы закрыть украинское небо, чтобы ущерб от российских ударов по нашему тылу был меньше, чтобы, в частности, погибало меньше мирного населения. использовать другое зенитное оружие. Сейчас над этим думают, ведь это главная проблема.
Поддержка Украины - последние новости
Как писал Главред, Европейский Союз рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины - заем средств или использование замороженных российских активов. Как отметил один из чиновников ЕС, близкий к переговорам, документ с вариантами действий еще не завершен. В то же время, по его словам, "существует только два реалистичных способа предоставить 130-140 млрд евро, которые, вероятно, понадобятся Украине".
Читайте также:
- Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ
- "Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму
- Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам - СМИ
О персоне: Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред