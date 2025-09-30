Укр
Может коснуться украинцев: в Польше появился новый законопроект о "бандеризме"

Мария Николишин
30 сентября 2025, 08:27
Инициатива президента Польши также увеличивает срок обязательного проживания для получения гражданства.
Может коснуться украинцев: в Польше появился новый законопроект о 'бандеризме'
Что ждет украинцев в Польше / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Навроцкий зарегистрировал законопроект, который коснется украинцев
  • Он предусматривает запрет "бандеризма"
  • Также возможно повышение наказания за незаконное пересечение границы

В Сейме Польши президентом Каролем Навроцким зарегистрирован законопроект, который направлен на ограничение пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" и ужесточение правил пересечения границы. Об этом сообщают RFM24 и Rzeczpospolita.

Известно, что новые инициативы вызвали обсуждение в экспертных кругах и могут повлиять на украинцев, проживающих в Польше.

В частности, законопроект предусматривает запрет на публичную пропаганду идей Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии. В случае принятия документа нарушители могут получить до трех лет лишения свободы.

В обосновании поправки отмечается, что "бандеризм" исторически был направлен против поляков на так называемых "восточных кресах". В документе польские власти продолжают использовать этот термин для обозначения западной части Украины, как это было до 1939 года.

Ужесточение правил пересечения границы

Законопроект также предусматривает повышение наказания за незаконное пересечение границы и организацию подобных действий для других лиц. Максимальный срок лишения свободы увеличивается с трех до пяти лет.

Получение гражданства

Кроме того, инициатива увеличивает срок обязательного проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет. Эксперты подчеркивают, что это решение также может коснуться украинцев, проживающих на территории Польши.

Изменения для украинцев в Польше

Ранее Главред рассказывал, что с 1 октября украинцы, находящиеся в Польше, рискуют получить серьезные штрафы за управление автомобилем без польского водительского удостоверения.

Так, согласно законодательству, после 185 дней пребывания в стране иностранцы обязательно должны заменить водительское удостоверение на польское.

Это не касается только тех людей, которые пользуются временной защитой (имеют PESEL со статусом "UKR").

Может коснуться украинцев: в Польше появился новый законопроект о 'бандеризме'
Украинские беженцы / Инфографика: Главред

Украинцы в Польше - что известно

Как сообщал Главред, сенат Польши утвердил закон, который регулирует пребывание иностранцев в стране и помощь гражданам Украины. Документ был подготовлен после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую инициативу относительно статуса украинских беженцев.

Также известно, что Польша изменила правила для украинских граждан, которые получали выплату 800+. Согласно обновленному порядку, денежную помощь будут предоставлять меньшему количеству украинцев.

О персоне: Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти.

Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями".

Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую.

Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

