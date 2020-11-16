Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли

Китай и еще 14 стран создали самую крупную в мире зону свободной торговли / РИА Новости

Китай и еще 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона заключили соглашение о зоне свободной торговли. Данная зона охватывает около 30% населения всей планеты.

Как пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков, данное соглашение является самым крупным в истории "по некоторым параметрам". Зона получила название Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).

Целью ВРЭП является снижение торговых барьеров. Для Азии это очередной шаг к тому, чтобы стать единой торговой зоной – наподобие ЕС или Северной Америки. Во ВРЭП вошли такие страны:

Китай;

Австралия;

Бруней;

Камбоджа;

Малайзия;

Индонезия;

Лаос;

Филиппины;

Мьянма;

Вьетнам;

Таиланд;

Сингапур;

Южная Корея;

Япония;

Новая Зеландия.

А вот США не участвуют в соглашении. Таким образом, теперь Штаты находятся вне основных торговых объединений целого региона (это касается и Транстихоокеанского партнерства).

"Это означает, что ни ЕС, ни США — традиционные мировые торговые сверхдержавы — не будут иметь никакого голоса, когда Азия будет устанавливать свои торговые правила", — отмечает FT.

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