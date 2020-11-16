Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли

В новое объединение вошли 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Китай и еще 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона заключили соглашение о зоне свободной торговли. Данная зона охватывает около 30% населения всей планеты.
Как пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков, данное соглашение является самым крупным в истории "по некоторым параметрам". Зона получила название Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).
Целью ВРЭП является снижение торговых барьеров. Для Азии это очередной шаг к тому, чтобы стать единой торговой зоной – наподобие ЕС или Северной Америки. Во ВРЭП вошли такие страны:
- Китай;
- Австралия;
- Бруней;
- Камбоджа;
- Малайзия;
- Индонезия;
- Лаос;
- Филиппины;
- Мьянма;
- Вьетнам;
- Таиланд;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Япония;
- Новая Зеландия.
А вот США не участвуют в соглашении. Таким образом, теперь Штаты находятся вне основных торговых объединений целого региона (это касается и Транстихоокеанского партнерства).
"Это означает, что ни ЕС, ни США — традиционные мировые торговые сверхдержавы — не будут иметь никакого голоса, когда Азия будет устанавливать свои торговые правила", — отмечает FT.
Торговые войны США и Китая
- Напомним, в июне 2018 года Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импортируемые из Китая товаров на сумму в размере 25% на сумму $50 млрд. В ответ Пекин ввел дополнительные сборы на поставки американской продукции на $50 млрд. В сентябре того же года Трамп ввел против Пекина пошлины на $200 млрд.
- Аналитики отмечают, что США и Китай в ближайшее десятилетие продолжат торговую войну, но во время нее не исключены конфликты на спорных территориях.
- Эксперт спрогнозировал, чем закончится противостояние США и Китая. Если США запустит экономические санкции против Китая, это спровоцирует холодную войну между странами, на что Китай будет отвечать симметрично.