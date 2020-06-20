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Когда путинский режим рухнет: эксперт дал прогноз

В ближайшем окружении Путина уже сейчас происходит раскол.

20 июня 2020, 05:02
Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский рассказал о последствиях военной кампании РФ в Украине

Военная кампания на юге и востоке Украины приведет к тому, что путинский режим рухнет. Однако это произойдет не сразу.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью изданию Апостроф.

По мнению эксперта, сразу после агрессивных действий Кремля последует резкая реакция Запада.

"И такой реакции режим не выдержит. Раскол внутри его окружения уже сейчас происходит. В этой обстановке даже ближайшее окружение Путина понимает, что дальнейшая эскалация, которой Москва грозит каждый день, называя ее операцией по предотвращению гуманитарной катастрофы в Крыму, восстановлением территориальной целостности ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей УССР, встретит крайне резкую реакцию со стороны США", - сказал Пионтковский.

Политолог также добавил, что страны Европы, которые до последнего времени не чувствовали в этом вопросе лидерской позиции США, тоже сейчас меняют свое отношение.

"Неожиданно резко ожесточилась риторика Ангелы Меркель по отношению к России. Самое неожиданное, что Макрон, который казался пуделем Путина, находящимся окончательно в его кармане, вдруг дерзко отказался ехать на победобесие. Конфликт в Москве происходит на наших глазах", - добавил эксперт.

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Как сообщал Главред, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский высказал предположение, что на фоне падения рейтинга, экономического кризиса и эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин может устроить какую-то "заварушку", например, для предоставления воды в оккупированный Крым. Таким образом хозяин Кремля может попытаться отвлечь внимание от всех проблем.

Андрей Пионтковский российская агрессия Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон новости России
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