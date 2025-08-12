Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

Что сообщил Туск:
- Россия хочет напугать Киев и Варшаву
- Антипольские жесты срежиссированы Путиным или его приспешниками
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна-агрессор Россия разжигает вражду между поляками и украинцами. Об этом он написал в соцсети X после недавнего инцидента на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.
10 августа во время события в Варшаве мужчина развернул красно-черный флаг ОУН-УПА, что вызвало возмущение у поляков. В результате инцидента вспыхнули беспорядки.
Дональд Туск считает, что подобные инциденты - дело рук России. Он написал, что по мере приближения войны в Украине к завершению, РФ делает все возможное, чтобы напугать Киев и Варшаву.
"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", - добавил он.
Заявления Туска по России - последние новости
Ранее Главред писал, что по словам польского премьера европейская безопасность не означает пренебрежение сотрудничеством с США. Поэтому Европа может выиграть любое противостояние с Россией.
Накануне стало известно, что Россия будет готова противостоять западным государствам менее чем через два года. Об этом, по словам Туска, свидетельствуют подтвержденные оценки во время встречи с командующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.
Напомним, Дональд Туск заявил, что масштабный пожар в торговом центре "Маривильская", который произошел 12 мая 2024 года в Варшаве, был результатом поджога, организованного российскими спецслужбами.
О персоне: Дональд Туск
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
