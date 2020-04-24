"Иконы с Путеным надо х*ярить": в Сети разозлились из-за фресок в храме с Путиным и Сталиным

Фрески с Путиным планируется установить в храме Минобороны РФ / МБХ-Медиа

В России изготовили ко Дню Победы специальные мозаичные панно с изображением президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу - для храма российских вооруженных сил РФ.

Фото еще не законченных панно в Сеть выложи портал МБХ-Медиа. На них, помимо Путина и Шойгу также изображеныпредседатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава ФСБ РФ Александр Бортников.

На другом панно, помимо всего прочего, изображен советский диктатор Иосиф Сталин.

Пользователи Сети жестко раскритиковали изготовление таких мозаик.

"Они *банулись там окончательно", "Я в этот музей идиотизма еще буду немцев на экскурсии водить. Когда все кончится", "П*здец - это единственное слово, которое может охарактеризовать данную ситуацию", "Так там и иконы надо х*ярить исключительно с изображением Путена, и сценами из его жизни- в батискафе, с журавлями, на коне", "Мерзость какая. Тоже мне святые. Храм Сатаны", - особенно не подбирали они слова.

Напомним, ранее в центре Москвы монахи из Высоко-Петровского монастыря проводили каждый вечер обход его территории крестным ходом - с молебным пением об избавлении от китайского коронавируса. До этого в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга начали производить специальный ладан - якобы с усиленным противовирусным эффектом.