УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили Путина

Алексей Тесля
21 августа 2023, 12:24 обновлено 21 августа, 12:32
134
Больше всего изменений в названиях отмечается в центральной части столицы страны-агрессора.
Путин
На картах поменяли названия у резиденции Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото Скриншот/openstreetmap.org, Скриншот/kremlin.ru

Отдельные географические названия Москвы изменены неизвестными на картах некоммерческого веб-картографического проекта Open StreetMap.

При этом многие из них знакомят россиян с особенностями так называемой "специальной военной операции", которой в Кремле называют развязанную против Украины войну.

Обратим внимание на то, что больше всего изменений в названиях отмечается в центральной части столицы страны-агрессора.

видео дня

При этом новые географические названия присутствуют даже в районе Кремля – резиденции диктатора Владимира Путина.

Новые географические названия в Москве:

  • "Рубль сдох";
  • "Рашка сдыхает";
  • "Дохлых россиян больше 250 тыс на СВО";
  • "Путин кинул страну";
  • "Россияне насилуют женщин";
  • "Россияне педофилы".

Внимание! Некоторые новые названия в Москве содержат нецензурную лексику:

  • На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве
    На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве openstreetmap.org
  • На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве
    На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве openstreetmap.org
  • На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве
    На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве openstreetmap.org
  • На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве
    На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве openstreetmap.org
  • На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве
    На картах Open StreetMap поменяли названия в Москве openstreetmap.org

Что такое Open StreetMap

Онлай-платформа позиционирует себя как "бесплатная географическая база данных, обновляемая и поддерживаемая сообществом добровольцев".

Добавим, что в OpenStreetMap при создании карты используется принцип Википедии. Каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту.

Ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного. На сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".

Больше новостей:

Владимир Путин новости Москвы война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Россияне об этом мечтали": оккупанты нацелились на два города Украины – Жданов

"Россияне об этом мечтали": оккупанты нацелились на два города Украины – Жданов

11:38 Украина
"Российское зло бьет болью и смертями": Зеленский ярко выступил в датском парламенте

"Российское зло бьет болью и смертями": Зеленский ярко выступил в датском парламенте

11:11 Политика
Запад не собирается менять режим Путина в России: Шольц сделал заявление

Запад не собирается менять режим Путина в России: Шольц сделал заявление

09:52 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:24

"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили Путина

12:15

Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка

11:43

3 средства, которыми категорически нельзя мыть пластиковые окна и подоконники

11:38

"Россияне об этом мечтали": оккупанты нацелились на два города Украины – Жданов

11:11

"Российское зло бьет болью и смертями": Зеленский ярко выступил в датском парламенте

Россия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - ЛипсицРоссия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - Липсиц
10:58

Эксперт по волосам назвала самую большую ошибку женщин с сединой

10:46

ВСУ продвинулись вперед возле Бахмута: россияне стягивают туда новые силы

10:37

"Ключ к успеху на земле": в Воздушных силах пояснили, как F-16 поменяют ход войны

09:52

Запад не собирается менять режим Путина в России: Шольц сделал заявление

Реклама
09:38

Как вернуть блеск кастрюле из нержавейки: чем ее отмыть снаружи и внутри

09:37

Москву атаковали беспилотники: россияне в панике закрыли аэропорты

09:36

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: кому подмигнет удача

09:24

Чуть не сгорел на работе: у SHAMAN на концерте Газманова запылала шинель

09:10

Удары по РФ неожиданны для Кремля и чемоданного фюрерамнение

08:55

"Будут убегать": эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ взять россиян в кольцо в Бахмуте

08:44

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: Львы будут блистать, Водолеи - рисковать

08:29

Пенсионеры в Украине могут получить новые добавки: кто имеет право

07:46

Оккупанты наступают и несут большие потери: ВСУ закрепляются на новых позициях

07:19

Удары ВСУ по глубокому тылу россиян разводят панику в РФ - ISW

06:10

Самолеты Ф-16 для Украины: чего ожидатьмнение

Реклама
05:20

Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов

05:00

Чем кормить курей, чтобы хорошо неслись: простые советы, о которых забывают

03:05

Удары по объектам РФ и битва за Севастополь: эксперт о сценарии деоккупации КрымаВидео

02:30

Нужно ли поливать взрослые деревья: мудрый совет от садоводов

02:05

Настоящий шик вечно молод: 65-летняя Мишель Пфайффер показала себя без макияжа

01:35

Военный эксперт пояснил, почему Путин пытается уязвиить Эрдогана

20 августа, воскресенье
23:45

Украина не получит F-16, пока не выполнит все условия - Минобороны Дании

23:26

Недостижимая Луна-25 и деградация российской космонавтикимнение

22:34

Что в украинском языке означает слово "горілиць": Авраменко удивил ответомВидео

22:26

Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

22:16

Что святят на Ореховый Спас: список для праздничной корзины

21:47

Путинист Машков унизил единственную дочь: "Презираю, но не отворачиваюсь"

21:32

Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

21:08

Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный - КоваленкоВидео

20:55

Заворотнюк готовится стать мамой: "У меня такое впервые"

20:47

Ay, mi morena de mi corazón: рецензия на фильм "Синий жук"Видео

20:16

Зеленский прямо ответил, какие территории готов обменять ради членства в НАТОВидео

19:52

Звезда сериала "Школа" раскрыла неожиданную подробности двойной помолвки

19:38

Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ: западные СМИ назвали сроки

19:26

Запад дал Украине 60 Leopard и оставил без прикрытия с воздуха – The Economist

Реклама
19:15

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, первые появятся до Нового года - премьер

19:01

Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях: наконец-то не будет сохнуть

18:39

Зальет дождями и ударят грозы: в Украину резко врывается непогода

18:25

"MH17, Бучу и Мариуполь нельзя прощать": Зеленский назвал путь к соглашению с РФ

18:04

Появились подробности вчерашних взрывов под Киевом с детонацией

17:50

Ирина Билык непрозрачно намекнула на свадьбу с Димой КоляденкоВидео

17:32

Во Львове вагнеровцев ждет "резня": эксперт оценил вероятность удара РФ с севераВидео

17:26

Нидерланды резко засомневались в возможности передать Украине 42 истребителя F-16

17:19

Украина усилила разведку возле Беларуси и готова перебросить больше оружия: что произошло

16:54

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво: неожиданный способ удивит опытных садоводов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять