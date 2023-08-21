"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили Путина

Отдельные географические названия Москвы изменены неизвестными на картах некоммерческого веб-картографического проекта Open StreetMap.
При этом многие из них знакомят россиян с особенностями так называемой "специальной военной операции", которой в Кремле называют развязанную против Украины войну.
Обратим внимание на то, что больше всего изменений в названиях отмечается в центральной части столицы страны-агрессора.
При этом новые географические названия присутствуют даже в районе Кремля – резиденции диктатора Владимира Путина.
Новые географические названия в Москве:
- "Рубль сдох";
- "Рашка сдыхает";
- "Дохлых россиян больше 250 тыс на СВО";
- "Путин кинул страну";
- "Россияне насилуют женщин";
- "Россияне педофилы".
Внимание! Некоторые новые названия в Москве содержат нецензурную лексику:
Что такое Open StreetMap
Онлай-платформа позиционирует себя как "бесплатная географическая база данных, обновляемая и поддерживаемая сообществом добровольцев".
Добавим, что в OpenStreetMap при создании карты используется принцип Википедии. Каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту.
Ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного. На сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".
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