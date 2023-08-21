"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили Путина

Больше всего изменений в названиях отмечается в центральной части столицы страны-агрессора.

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На картах поменяли названия у резиденции Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото Скриншот/openstreetmap.org, Скриншот/kremlin.ru

Отдельные географические названия Москвы изменены неизвестными на картах некоммерческого веб-картографического проекта Open StreetMap.

При этом многие из них знакомят россиян с особенностями так называемой "специальной военной операции", которой в Кремле называют развязанную против Украины войну.

Обратим внимание на то, что больше всего изменений в названиях отмечается в центральной части столицы страны-агрессора.

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При этом новые географические названия присутствуют даже в районе Кремля – резиденции диктатора Владимира Путина.

Новые географические названия в Москве:

"Рубль сдох";

"Рашка сдыхает";

"Дохлых россиян больше 250 тыс на СВО";

"Путин кинул страну";

"Россияне насилуют женщин";

"Россияне педофилы".

Внимание! Некоторые новые названия в Москве содержат нецензурную лексику:

Что такое Open StreetMap

Онлай-платформа позиционирует себя как "бесплатная географическая база данных, обновляемая и поддерживаемая сообществом добровольцев".

Добавим, что в OpenStreetMap при создании карты используется принцип Википедии. Каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту.

Ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного. На сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".

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