"Rusni-pryzda": журналисты Time оконфузились в материале про войну в Украине

Издание Time рассказали про ошибку в материале / скриншот

Западное издание Time опубликовало статью о войне в Украине и немного "оконфузилось".

Американское издание продолжает активно освещать войну в Украине и показывать, что на самом деле происходит в нашей стране.

Однако журналисты "случайно" написали про украинский хлеб вместо palyanytsia - rusni-pyzda. Из-за такой ошибки изданию пришлось срочно исправлять материал.

В материале Ukrainians Don’t Blame Just Putin For the War. They Blame Russians "Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян" журналист Элиот Акерман рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.

Журналисты пишу, что диверсантов распозняют при помощи слова паляниця.

Но журналисты вместо слова palyanytsia, написали совсем другое - rusni-pyzda.

Позже материал был переписан и опубликован заново.

Ранее сообщал, что во время выполнения редакционного задания осколочное ранение получил военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко.

Съемочная группа как раз прибыла к пешему гуманитарному коридору, по которому должны были эвакуироваться мирные жители из Чернигова, когда российские оккупанты открыли огонь по представителям медиа.

Читайте также: