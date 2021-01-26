Сторонница жестких санкций против РФ возглавила Минфин США

Джанет Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин.
Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты голосования.
74-летняя Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин. В 2014 году при президенте Бараке Обаме она стала первой женщиной, получившая должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Отметим, Йеллен поддержала жесткие санкции против РФ за оккупацию Крыма и другие угрозы со стороны России.
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Напомним:
- Ранее претендент на пост главы Минфина Джанет Йеллен заявила о планах по пересмотру санкционной политики США в отношении России. Она утверждает, что ограничения должны стать стратегическими и преследовать конкретные цели.
- Кандидат на пост госсекретаря Америки Энтони Блинкен заявил, что США при Байдене будут настаивать на остановке строительства Северного потока-2, оказывать давление на Москву по делу Навального и бороться за мировое лидерство. Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных противников Вашингтона.
- Президент США Джо Байден поручил разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
- Издание Washington Post сообщало со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее агрессивные, с точки зрения Вашингтона, действия.
Автор: Анна Багрий