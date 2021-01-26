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Сторонница жестких санкций против РФ возглавила Минфин США

26 января 2021, 07:17
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Джанет Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин.

Джанет Йеллен
Джанет Йеллен / Фото Reuters

Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты голосования.

74-летняя Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин. В 2014 году при президенте Бараке Обаме она стала первой женщиной, получившая должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Отметим, Йеллен поддержала жесткие санкции против РФ за оккупацию Крыма и другие угрозы со стороны России.

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Напомним:

  • Ранее претендент на пост главы Минфина Джанет Йеллен заявила о планах по пересмотру санкционной политики США в отношении России. Она утверждает, что ограничения должны стать стратегическими и преследовать конкретные цели.
  • Кандидат на пост госсекретаря Америки Энтони Блинкен заявил, что США при Байдене будут настаивать на остановке строительства Северного потока-2, оказывать давление на Москву по делу Навального и бороться за мировое лидерство. Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных противников Вашингтона.
  • Президент США Джо Байден поручил разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
  • Издание Washington Post сообщало со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее агрессивные, с точки зрения Вашингтона, действия.

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