Сторонница жестких санкций против РФ возглавила Минфин США

Джанет Йеллен / Фото Reuters

Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты голосования.

74-летняя Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин. В 2014 году при президенте Бараке Обаме она стала первой женщиной, получившая должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Отметим, Йеллен поддержала жесткие санкции против РФ за оккупацию Крыма и другие угрозы со стороны России.

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Напомним: