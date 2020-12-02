Трамп пообещал американцам вернуться в Белый дом в 2024 году

Дональд Трамп будет учавствовать в выборах президента США в 2024 году / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.

"Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года", - сказал лидер США во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии, сообщает Politico.

Трамп отказывается признавать победу демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября, о которой свидетельствуют предварительные данные, и продолжает оспаривать итоги голосования в судах.

Добавим, ранее издание Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением его кандидатуры на выборы президента США в 2024 году, на неделе инаугурации Джо Байдена или в тот же день.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.