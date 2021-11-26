Урок раздевания 8 классе / Скриншот

В сельской школе на Сахалине учительница сыграла с восьмиклассниками в игру на раздевание.

Как пишет astv.ru со ссылкой на мать одного из школьников, инцидент случился на уроке русского языка и литературы еще в октябре.

Поскольку дети снимали произошедшее на свои смартфоны, вскоре видео появилось в Сети и стало вирусным. Таким образом об этом негодовании узнали родители.

"Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя её "педагогом от бога". Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили, - рассказала мать одного из учеников..

СМИ обратилось в Министерство образования Сахалинской области. Там уже выяснили, что таким образом учительница во время классного часа наблюдала за игрой детей в "Чан Гин Цо" (альтернативное название "Камень, ножницы, бумага").

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"После того, как о произошедшем стало известно, в образовательном учреждении провели служебную проверку. Со школьниками, задействованными в игре, работает психолог. С родителями учеников 8 класса провели собрание, на котором большинство его участников признало поведение педагога недопустимым. На следующий день учитель русского языка и литературы уволилась по собственному желанию", - добавили в министерстве.

Учительница после этого уволилась.

Напомним, ученица одной из школ Кривого Рога призналась в том, что ее изнасиловал учитель - это произошло на днях на выпускном. Девушка говорит, что после этого обратилась в полицию, где ей сначала предложили "сыграть с насильником свадьбу".

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