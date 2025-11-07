Укр
"Целью является уменьшение угроз": в ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз

Виталий Кирсанов
7 ноября 2025, 14:57
23
Теперь гражданам РФ нужно будет подаваться на визу каждый раз перед въездом в ЕС.
В ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз
В ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Причина отмены мультивиз - повышенные риски для безопасности
  • Граждан РФ будут более тщательно проверять

Европейская комиссия приняла усиление правил по предоставлению виз россиянам для въезда на территорию ЕС. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕК.

Отмечается, что причиной этого являются повышенные риски для безопасности из-за безосновательной агрессии РФ против Украины и использования Москвой миграции как оружия, акта саботажа и потенциального злоупотребления визами. По новым правилам российские граждане больше не смогут получать многократные визы.

видео дня

"Это означает, что граждане России должны будут подавать новую заявку на визу каждый раз, когда планируют поездку в ЕС, что позволит тщательно и часто проверять заявителей с целью уменьшения любых потенциальных рисков для безопасности. Целью является уменьшение угроз для общественного порядка и внутренней безопасности", - говорится в отчете ЕС.

В то же время там добавили, что возможны исключения для правозащитников и независимых журналистов, которые являются гражданами РФ.

"Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями порядка и диверсиями с использованием беспилотников на нашей территории. Мы обязаны защищать наших граждан. Отныне к гражданам России, которые подают заявки на визу для въезда в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествия в ЕС и свободное передвижение по его территории является привилегией, а не само собой разумеющимся правом", - отметила Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии.

Представитель ЕК Маркус Ламмерт также отметил, что в ЕК говорят о введении дополнительных визовых ограничений для россиян.

"Европейская комиссия может при необходимости принимать более мягкие или более строгие правила выдачи, например, многократных виз, которые должны соблюдаться всеми консульствами Шенгенской зоны", - заявил он.

Санкции против России - последние новости

Европейский Союз 23 октября принял 19-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Напомним, Главред писал, что ранее в Европейском Союзе придумали способ, как обойти позицию Венгрии и снизить риск вето на продление санкций против России.

Ранее министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации, который коснется крупных нефтяных компаний страны - "Роснефти" и "Лукойла".

