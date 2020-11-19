В Конгрессе США решили пресечь возвращение России в G7

Трамп до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита G7 / Фото Reuters

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах Большoй семeрки (G7).

Об этом пишет Голос Америки.

Документ запрещает использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

В законопроекте говорится и об условиях для восстановления G8. В частности, госсекретарь и директор национальной разведки США должны заверить законодателей в том, что Россия:

"прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС";

полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей,

"прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии";

"вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".

Данную инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.

Тем временем Reuters со ссылкой на три источника пишет о том, что действующий президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года. Работы над подготовкой саммита не ведутся.

Собеседники агенства отметили, что Трамп до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита. Его администрация не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7. Хотя онлайн-встреча еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась.

Напомним: