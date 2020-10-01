В МИД Беларуси обвинили Украину в "остром дефиците доверия"

В МИД Беларуси сделали заявление в адрес Украины / Скриншот видео с youtube.com

В МИД Беларуси сделали скандальное заявление о "дефиците доверия" в отношениях с Украиной.

С таким критическим заявлением в четверг, 1 октября, выступил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, пишет Интерфакс-Запад.

"Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам", - сказал он и подчеркнул, что "это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества".

Дипломат отмечает, что "нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков" породил объективные сомнения "в искренности их заявлений о дружбе".

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По словам Глаза, "вольные и неуважительные рассуждения" главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на тему легитимности белорусских властей похожи на участие в конкурсе на хлесткие и пустые фигуры речи, а не на дипломатию.

"Слушая все эти безответственные высказывания, всерьез задумываешься о профессионализме отдельных украинских коллег. В Киеве то ставят отношения с Беларусью "на паузу", то предлагают якобы "нейтральное медиаторство", отрицая изначально любую возможность диалога с действующей легитимной властью. Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку", - добавил пресс-секретарь МИД Беларуси.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает, что "Украина в выстраивании отношений с Беларусью будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне, сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнёров".

"Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - подчеркнул Глаз.

"Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы", - резюмировал глаз.

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