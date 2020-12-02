В НАТО обратились к России из-за ситуации в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию не вмешиваться в дела Беларуси.
Народ Беларуси должен сам определять свое будущее и никакие страны, в том числе и Россия, не должны вмешиваться.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министрами иностранных дел стран-членов Альянса.
Столтенберг отметил, что в НАТО поддерживают независимость Беларуси и обеспокоены ситуацией, которая возникла из-за выборов президента.
"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси… Мы, безусловно, обеспокоены тем, что видим — подавлением мирных демонстраций и отсутствием уважения к фундаментальным демократическим правам. Но народ Беларуси должен получить возможность решать собственное будущее", - сказал генеральный секретарь НАТО, пишет Укринформ.
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Столтенберг также призвал Россию не вмешиваться в дела Беларуси.
"Не должно быть ни одного иностранного вмешательства. И безусловно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавлять волю граждан Беларуси", — подчеркнул Столтенберг.
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Ряд стран Запада осудили насилие против протестующих и не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил остаться у власти и провел тайную инаугурацию.
- Александр Лукашенко 13 ноября в интервью иностранным журналистам заявил, что в рамках Всебелорусского собрания он представит новый курс развития республики Беларуси и сделает заявление о результатах работы по поправкам в Конституцию, предусматривающим ограничение президентских сроков.
- Глава Беларуси также заверил, что преемников его режима в республике не будет. Президентом станет тот политик, которого изберут на выборах.