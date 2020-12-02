В НАТО обратились к России из-за ситуации в Беларуси

Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в дела Беларуси / Reuters

Народ Беларуси должен сам определять свое будущее и никакие страны, в том числе и Россия, не должны вмешиваться.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министрами иностранных дел стран-членов Альянса.

Столтенберг​ отметил, что в НАТО поддерживают независимость Беларуси и обеспокоены​ ситуацией, которая возникла из-за выборов президента.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси… Мы, безусловно, обеспокоены тем, что видим — подавлением мирных демонстраций и отсутствием уважения к фундаментальным демократическим правам. Но народ Беларуси должен получить возможность решать собственное будущее", - сказал генеральный секретарь НАТО​, пишет Укринформ.

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Столтенберг также призвал Россию не вмешиваться в дела Беларуси.

"Не должно быть ни одного иностранного вмешательства. И безусловно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавлять волю граждан Беларуси", — подчеркнул Столтенберг.

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