"Все боялись сказать ему правду": Волкер назвал ключевые ошибки Путина

Волкер назвал ключевые ошибки Путина перед войной / Reuters, УНИАН

Президент РФ Владимир Путин перед широкомасштабным вторжением в Украину допустил много ошибок. Его окружение видело и понимало это, но все боялись сказать правду Путину в глаза, потому что он диктатор.

Самая первая ошибка, которую он допустил – это переоценка российских вооруженных сил. Об этом рассказал экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире 24 канала.

В то же время Путин недооценил украинскую армию, а также в целом украинцев и то, как мужественно они могут противостоять врагу.

Кроме этого, российский диктатор не рассчитывал, что западные страны с такой решимостью будут вводить санкции против России, в том числе – ограничения для финансовой системы, банков. Под ограничения все больше будет подпадать сектор энергетики РФ, отметил Волкер.

Путин допустил такие ошибки в первую очередь потому, что он – диктатор, и всё его окружение боялось ему что-то возразить, говорит экс-представитель Госдепа США.

"Когда он имел видение российской империи, где украинцы радушно приветствовали бы россиян, никто не имел смелости сказать ему, что это является ложью. Украинцы – отдельное государство, отдельная нация, отдельный народ", – подчеркнул Волкер.

Напомним, по мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

Также он объяснил, что в начале широкомасштабного вторжения России в Украину он ожидал от граждан РФ не такой реакции, как он видит сейчас. Однако нынешнее поведение россиян показывает, что они сами хотят войны, вторжений на чужие территории, убийств и изнасилований. Поэтому Ким назвал правильными слова, что каждый народ заслуживает своего правителя.

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