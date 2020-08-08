Выборы в Беларуси: оппозиция объяснила, как действовать противникам Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси оппозиция объяснила, как противникам президента Александра Лукашенко действовать во время президентских выборов, которые запланированы в воскресенье, 9 августа.

Сторонникам перемен нужно прийти на избирательные участки ближе к концу дня и остаться возле них до конца голосования, сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

По его данным, в 20:00 активисты потребуют от комиссии открыто подсчитывать голоса и публично обнародовать протокол.

К 22:00 противников Лукашенко в Минске призвали прийти в район стелы "Минск – город-герой", на проспект Независимости или на проспект Победителей, в зависимости от того, какие локации будут доступны.

"Регионы собираются на центральных площадях своих городов и призывают местные власти переходить на сторону народа. 10 августа и в последующие дни в 19:00 мы вновь выходим в центры своих городов по всей Беларуси. Празднуем победу", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Беларуси в конце мая начались массовые акции протеста из-за арестов оппозиционных кандидатов в президенты и снятием их кандидатур с президентских выборов.

В начале августа в Минске на организованном властями празднике диджеи включили песню группы Кино Перемен, которая в стране является негласным гимном оппозиционного движения. Потом диджеев арестовали, в Минске началась акция протеста в их поддержку. СМИ писали, что пролита первая кровь.