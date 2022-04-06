"Я не верю, что Путин действует от вашего имени": Джонсон обратился к россиянам

Борис Джонсон считает, что правда о войне в Украине ужаснула бы россиян / Reuters

Премьер-министр Британии Борис Джонсон обратился к россиянам и призвал их искать правдивую информацию о том, что творит российская армия в Украине. Британский политик убежден, что если бы граждане РФ знали, что происходит на самом деле, то они бы ужаснулись.

"Россияне достойны правды, они достойны того, чтобы узнать факты", –говорится в обращении Джонсона, опубликованном в Twitter.

Премьер Британии отметил, что массовые пытки и убийства мирных граждан российскими военными, которые увидел весь мир, ужасают.

"Эти сообщения настолько шокирующие и ужасающие, что не удивительно, что власти пытаются скрыть это от вас… Путин знает, что это пятно на чести России, пятно, которое только будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем ​​этой войны", – сказал Джонсон.

По мнению британского премьер-министра, правда о военных преступлениях, которые совершают российские военные, ужаснула бы прежде всего матерей тех путинских солдат, которые отправили своих сыновей в чужую страну и гордятся этим. Джонсон считает, что если бы правда дошла до России, ее народ "не смог бы поддерживать войну" и режим российского президента Владимира Путина.

Джонсон призвал россиян использовать VPN, узнавать факты из нероссийских СМИ и рассказывать правду своему окружению.

"Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза. Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени", — сказал Джонсон по-русски.

Читайте такжеОккупанты вешали женщин после изнасилований: Арестович шокировал подробностями зверств в Буче

Как сообщал Главред, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак считает, что за реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся путин российского народа, а за мегаломанией - комплекс неполноценности. По его мнению, российский вопрос можно решить, отражая планы Путина в отношении Украины. В частности, России придется пройти "дерусификацию", то есть отказаться от своих амбиций стать "Великороссией" и стать нормальной страной.

Другие новости: